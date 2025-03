La presidenta Claudia Sheinbaum acusa que hay una campaña en contra de su gobierno, a partir del caso Teuchitlán.

“Una supuesta crítica al gobierno, porque la verdad es que tampoco es que tenga mucho impacto y la campaña de nuevo de ‘narcopresidenta’, que qué tiene que ver una cosa con la otra, pues no sé, pero bueno. Entonces ese caso, cómo han querido supuestamente aprovechar esto para hacer una campaña en contra del gobierno, pero yo no lo veo, pues ya sabemos quiénes son. Claro que también hay que decirlo, a su tiempo, cómo fue que se fue construyendo esa historia y quiénes fueron los que estuvieron diciendo cosas sin ninguna información, lo vamos a presentar aquí, en su tiempo”.

Sin embargo, señala, el tema de la desaparición lo está tomando en serio y la verdad sobre el caso Teuchitlán saldrá y no se esconderá nada, al tiempo que habrá deslinde de responsabilidades. (Por Arturo García Caudillo)