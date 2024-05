Tercer y último debate Chilango, en el que persistieron las acusaciones entre el opositor Santiago Taboada y la candidata oficialista Clara Brugada de cara a la elección para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Dice la candidata de la corrupción y las mentiras que un inmueble que salió el jefe de Gobierno que había salido en mi administración, pedimos la suspensión de ese inmueble, pero era familiar de Layda Sansores y este gobierno no quiso que el folio de custodia del registro público entrara en vigor. Entonces, ahí está el Cártel Inmobiliario de Morena. Yo no soy como tú, yo no hice ninguna acción que estuviera fuera de la Ley”.

En esta ocasión, el tercero en discordia, Salomón Chertorivski, de MC, con un porro en la mano, también repartió acusaciones.

“Taboada, deja de mentir, la verdad es que te vas a sentir hasta mejor. Clara, te digo lo mismo, dejen de mentir y en serio, van a descansar”. (Por Arturo García Caudillo)