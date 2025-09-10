El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación formal en contra de varios integrantes de la iglesia de La Luz del Mundo, incluido su líder Naasón Joaquín García y su apoderado legal, Silem García Peña.

García, quien también es vocero de la organización, está en la mira de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en una red de crimen organizado.

Se presume que Silem García junto con otros cómplices habría tomado medidas “para destruir pruebas e impedir que las víctimas de abusos sexuales hablaran con las autoridades” después del arresto de Naasón Joaquín García en junio del 2019.