El candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, José María Martínez, tiene grupos de choque que agreden a bridagistas naranjas, asegura el coordinador de la campaña de Pablo Lemus a la gubernatura de Jalisco, por el partido Movimiento Ciudadano, Salvador Zamora.

Pide detenerse.

“Es increíble lo que está haciendo Morena de prácticamente echar mano de grupos de choque, pero no nos van a asustar, no nos van a amedrentar. Este tipo de actos no nos van a doblar, al contrario, este tipo de actos nos fortalecen, nos mantienen más unidos. Desde luego exigimos que José María Martínez candidato a la presidencia municipal de Guadalajara salga a reprobar públicamente estos actos”.

Agrega que suman tres agresiones graves ocurridas en el actual proceso electoral electoral en Jalisco. (Por Claudia Manuela Pérez)