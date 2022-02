Acusan los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que ayer encontraron dos osamentas en una finca de Tlajomulco que la fiscalía del estado no les permite continuar con su trabajo.

Acusan que policías investigadores les prohibieron ingresar a otras casas abandonadas como la que intervinieron ayer, además que les tomaron fotografías sin su autorización.

Habla Yadira Estrada del colectivo Madres Buscadoras de Guadalajara.

“Desgraciadamente el hallazgo se hizo como a las 11 de la mañana si no me equivoco. Fiscalía llegó tres o cuatro de la tarde y Semefo como a las 6 de la tarde. Tuvimos que esperar todas esas horas y de ahí no nos podemos retirar hasta que nos den la información que nosotras necesitamos para podernos retirar y decir que sí hubo cuerpo ahí”.

El hijo de la mujer que acaba de escuchar desapareció en Sonora hace dos años.

Señala que como no puede ir allá con la frecuencia que quisiera, entonces apoya a madres buscadoras de Jalisco para que las del norte del país busquen a su hijo. (Por José Luis Escamilla)