Este jueves se cumple un mes del descarrilamiento del tren en un pequeño ranchito del poblado de San Isidro Mazatepec, en el municipio de Tala.

Sin embargo, pobladores de este lugar acusan que Ferromex solamente se ha preocupado por reparar las vías del tren y llevarse los vagones descarrilados, pero solamente limpiaron a medias las cientos de toneladas de semilla de canola que quedaron esparcidas y que a su vez provocaron una plaga de moscas.

“Pues no, en realidad no han venido. Vinieron una vez pero con la afectada que fue a quien se le murió el difunto pero realmente de ahí no sabemos nada. Pues en realidad todo porque no nos han venido a decir nada. Pues sí se fijan hay una plaga de moscas por lo mismo de la canola que prácticamente con las lluvias se está haciendo muy apestoso.”

A unos metros de las casas de este pequeño ranchito están todavía al menos seis de los vagones que terminaron volcados.

Empleados de Ferromex los están cortando en pedazos pequeños para podérselos llevar. El aroma en este lugar es intolerable. (José Luis Escamilla)