Lo aprobado este viernes en el municipio de Guadalajara obligará a la migración total de las calandrias impulsadas por caballos a vehículos eléctricos, pero regidores acusaron que no se socializó la medida con los calandrieros.

En 2017 inició la migración a vehículos eléctricos y se firmó un contrato con una empresa para que donará las unidades. Pero sólo entregó 16 de las 55 que debía entregar. El municipio y el estado invertirán 14 millones de pesos, divididos en partes iguales, para migrar las unidades. El regidor Fernando Garza se opuso al acuerdo.

“Primero decir que esta iniciativa llegó de último segundo, yo no la conocía; segundo dice que está consensuada, yo platiqué con cuates en cuanto conocí esto, con algunos calandrieros que tiene caballo y me dicen que no les preguntaron”.

El municipio no ha informado cual será a nueva empresa a quien comprar las 39 calandrias faltantes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)