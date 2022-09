La Fiscalía General de la República no ha atraído el caso sobre la muerte de Luz Raquel, la mujer quemada viva el pasado 16 de julio en un parque de Zapopan, confirma a Notisistema la diputada de Hagamos, Mara Robles.

“Seguimos en instancias locales. la Fiscalía General de la República no ha atraído el caso y eso es grave, porque en algunos medios había quedado la idea de que ellos iban a atraerlo y no. Y sinceramente a estas alturas yo sí creo que la atracción del caso sería lo ideal, porque aquí no hay voluntad ni para hacerle justicia a Luz Raquel y mucho menos a todas las demás mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia”.

Mara Robles insiste en que la comparecencia a puerta cerrada que se registró hace algunos días en el Congreso del Estado fue una simulación, en la que participaron tanto el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruíz, como la Secretaria de Igualdad Sustantiva Paola Lazo.

Sentencia que sigue en pie el reclamo para que ambos funcionarios, rindan cuentas. (Por Gricelda Torres Zambrano)