La desaparición y asesinato del empresario Víctor Manuel Ponce Ríos es uno más de los tantos hechos de violencia que ha sufrido su familia desde que salieron de Chihuahua hace 10 años, obligados también por la inseguridad.

Su hija Anaís Ponce señala que en la desaparición de su padre ocurrida el 23 de mayo en el municipio de Huejúcar están involucradas autoridades de ese lugar, pero en la Fiscalía de Jalisco dejaron de atenderlos.

“No sé, ahorita al momento los MP ya no responden a mi familia. No hay manera de saber qué avances ha habido en la carpeta de investigación. Se ha pedido la carpeta, las copias de la carpeta de investigación y no se nos han otorgado. Por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ellos estaban obligados a ponernos un asesor jurídico, darnos el acompañamiento y la verdad que estoy muy decepcionada porque en México todo es igual”.

Anaís Ponce asegura que fueron ellos quienes encontraron el cuerpo de su papá en el Semefo de Zacatecas luego de una llamada anónima.

Señala que Huejucar terminó por parecerse al Chihuahua del que venían escapando. (Por José Luis Escamilla)