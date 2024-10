Activistas que colocaron el antimonumento del #5deJunio acusan que por medio de artilugios legales las autoridades han buscado como impedir que sea reinstalada la escultura que recuerda a las víctimas de desaparición forzada del 5 de junio de 2021, a manos de agentes de la Fiscalía.

Un Juzgado de Distrito había ordenado su reinstalación frente a Plaza de Armas, pero les dijeron que la escultura se encontraba en una bodega de Poncitlán. Ahora acusan que un Juzgado de Distrito le otorgó el amparo a un supuesto comerciante que se dijo agraviado de que la escultura le pudiera caer encima y por eso no lo han reinstalado. Hay un extrañamiento porque el único comerciante cercano esta a casi 30 metros de distancia y no se permite el ambulantaje en esta zona, por lo que creen, es un acto simulado.

En la voz Patricia Ortega del colectivo #5deJunio Memoria.

<“Lo que nosotras pedimos fue que si no se iba a reinstalar nos lo regresaran pero pues parece que tampoco eso es posible. Suponemos que lo destruyeron y entonces vamos a pedir que entonces lo repongan en sentidos de que lo paguen a quien hizo el gasto para poder construirlo”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)