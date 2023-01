El señor Amezcua y sus hijos que lo ayudan van de oficina en oficina para defenderse del fraude del que fueron víctimas.

Este pensionado adquirió un crédito con una empresa de nombre Firmex que originalmente era a 12 meses, sin embargo su firma fue falsificada para que el préstamo fuera a 60 meses.

En la Fiscalía les dijeron que no eran las primeras víctimas de esta empresa que por cierto ya cerró sus puertas.

“Y aquí lo importante también es que pareciera, digo por las visitas que hemos dado al IMSS y todo, nos traen a vuelta y vuelta y como que no, no lo quisiera asegurar, pero pareciera como que estuvieran involucrados y que no quieren que lleguemos al punto en que se deje de descontar”.

En este momento el señor Amezcua tiene prisa por solucionar el tema porque si bien el IMSS le está descontando el crédito a 12 meses que sí adquirió, no tienen por qué rebajarle los otros 48 meses que él no aceptó. (Por José Luis Escamilla)