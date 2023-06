El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, renunciará el viernes a su cargo para iniciar la carrera rumbo a la Presidencia de la República.

“Es que a mí no me gusta la palabra esa que ustedes usan, entonces, le he pedido al presidente de la República que me releve del cargo de secretario de Gobernación. El camino para adelante no admite regreso o como dicen en mi pueblo, ya pa’trás ni pa’ tomar impulso, pues”.

Explicó que en este momento no se puede hablar de candidaturas ni precandidaturas y por eso el proceso en el que se inscribirá es el que definirá al coordinador de los Comités por la Defensa de la transformación y una vez que se alcancen los tiempos marcados por la Ley, se hablará del candidato. (Por: Arturo García Caudillo)