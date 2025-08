Finalmente, después de tres semanas en las que logró evadir el tema, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente para negar las acusaciones que hay en su contra por posibles nexos con el crimen organizado.

“Yo no necesito escudarme en el fuero para acudir al llamado o al citatorio de alguna autoridad. A mí, y se los digo con todo respeto, pues no me preocupa, yo sé cómo actúan. Como bien dice Andrés Manuel López Obrador, ‘la calumnia cuando no mancha, tizna’. En este caso, toda su tiznadera pues me tiene sin mayor cuidado”.

Reconoció haber nombrado como secretario de Seguridad de Tabasco a Hernán Bermúdez, pero que no tenía idea de que el hoy prófugo de la justicia, fuera líder de La Barredora.

“Y nunca, en mi ejercicio de gobierno tuve algún indicio o alguna sospecha. A mí no me da vergüenza decirlo”. (Por Arturo García Caudillo)