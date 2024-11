El saneamiento del Río Santiago apenas inició y falta mucho por hacer, indicó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al hacer un corte de caja de la estrategia “Revivamos al Río Santiago” que se realizó en su administración y reconoció que no se llegó a la meta de aguas tratadas, esta era de 14 mil litros por segundo y actualmente se tratan ocho mil litros por segundo.

Señaló que el saneamiento fe un río lleva décadas y detalló el gasto de más de siete mil millones de pesos en 66 acciones.

Entregó al gobernador electo, Pablo Lemus un libro donde se señalan y recomiendan estrategias para el Río Santiago hasta el año 2050.

“El proceso de recuperación del río y lo digo con mucho gusto, lo hemos iniciado y hay que terminarlo y yo he hablado de este tema con el próximo gobernador y me parece que la mejor manera de cerrar este ciclo es precisamente entregándole el trabajo que hemos hecho de la mano de su equipo, de la mano de la sociedad civil organizada, de especialistas, de los académicos”. (Por Claudia Manuela Pérez)