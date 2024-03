Pese a que un polígono de Santa Tere se convirtió en zona 30 para permitir el paso en intersección de “uno y uno”, algunos automovilistas no respetan la señalización ni el límite de velocidad, lamenta el director de Movilidad de Guadalajara, Jesús Carlos Soto Morfín.

“Los pocos (reportes) que hemos tenido de vehículos que a pesar de los reductores de velocidad y los letreros, llegan a no frenar y a pasarse la intersección, pero han sido menos caso de los que teníamos. Del 2018 al 22 habíamos tenido siniestros viales con más de 217 personas lesionadas, lamentablemente siete víctimas mortales, entre ellos una persona ciclista y una persona peatona”.

Hasta el momento no se han presentado alcances, cuando un automovilista hace alto para que pase el otro.

Soto Morfín le reitera a los conductores que deben circulan a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y a una distancia adecuada entre vehículos. (Por Gricelda Torres Zambrano)