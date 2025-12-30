La empresa de software estadounidense, Adobe, anunció la integración de sus aplicaciones Photoshop, Adobe Express y Acrobat en ChatGPT, lo que permitirá a los usuarios editar imágenes, diseñar gráficos y gestionar archivos PDF en el chatbot.

La medida refleja un impulso más amplio de los desarrolladores de software para vincular herramientas cotidianas a plataformas de Inteligencia Artificial conversacional y llegar a más usuarios.