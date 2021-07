El ex pelotero de los Dodgers y los Padres en las Grandes Ligas, Adrián González, anunció que se retira del beisbol y que vive su última temporada. Su adiós será con los Mariachis de Guadalajara su actual equipo en la Liga Mexicana de Beisbol y con la Selección Mexicana que jugará los Juegos Olímpicos.

Dijo irse muy feliz sobre todo de haber disfrutado una etapa en México:

“Para mí, México siempre lo traigo en el corazón. Es algo que me encanta, para mí es lo máximo. Las tres temporadas con Mazatlán y ésta con Mariachis son las que más me he divertido en el beisbol. Para mí México es todo, el domingo nos unimos para empezar esa armonía y entrega total del equipo. Vamos por esa medalla de oro, traemos equipo y vamos a poner a México en alto”.

En el juego donde rindieron un homenaje al “Titán” Adrián González y Lorena Ochoa lanzó la primera bola, los Mariachis vencieron a Tijuana 5 carreras por 1 con gran labor del pitcher japonés Masaru Nakamura. En ese juego de anoche en el estadio Panamericano, también se despidieron el manager Benjamín Gil, el propio Adrián González, además de el coach Héctor Estrada y la fisioterapeuta Cindy Bernal, quienes se integran a la Selección de México que jugará en Tokio. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoMariachis)