Contrario a lo que pudiera pensarse adultos mayores se dicen a favor de las modificaciones a la Ley de Movilidad que obligan a los mayores de 75 años a practicarse exámenes médicos con el objetivo de poder renovar su licencia de manejo.

En un sondeo realizado por Notisistema todos los entrevistados se dijeron a favor, al tiempo que descartaron que pudiera tratarse de algún tipo de discriminación.

“Yo tengo 70 años, pero me parece muy adecuado porque a fin de cuentas es protección para todos, no nada más para nosotros”.

“Hay que aceptar que con la edad no tenemos los mismos reflejos y a lo mejor no tenemos ya la misa visión, a lo mejor ya no oímos bien. Ni modo, llegó la edad”.

“Pues tanto como discriminatorio no. Sí creo que sea buena la medida para que todo mundo ande correctamente bien”.

De acuerdo con las modificaciones a la Ley de Movilidad una instancia pública deberá emitir el certificado médico que acredite el estado de salud del solicitante mayor de 75 años. (Por José Luis Escamilla)