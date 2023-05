Aunque insistan no van a detener la construcción del Tren Maya, así responde el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la orden de un juzgado en Yucatán, que otorgó una suspensión definitiva contra los tramos 3, 4, 5 norte y 6 de esta obra. Al mismo tiempo, acusó a sus adversarios de querer dar un golpe de Estado técnico.

“Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder, porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se va a poder cancelar las obras, no se puede. Una cosa es que violen la Constitución y otra es querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que, ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder. Sería un golpe de Estado técnico”.

Por otro lado, arremetió en contra de la autoridad aeronáutica estadounidense porque aún no ha autorizado la categoría Uno al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (Por Arturo García Caudillo)