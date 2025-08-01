La embajada de Estados Unidos en México advierte que el gobierno cancelará las visas cuando considere que hay razones justificadas para no permitir el ingreso de una persona, pero estas no se harán públicas, porque solo se le informarán al afectado.

“Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importan quién sea el titular, donde viva y cuales sean sus opiniones políticas”.

La Embajada insiste en que la cancelación de visas es constante, al revisar regularmente si los ciudadanos extranjeros todavía cumplen con los requisitos para conservar el privilegio. Entre las causas para la canceloción del documento está quedarse más tiempo del permitido, participar en un hecho delictivo o de apoyo al terrorismo. (Por Gricelda Torres Zambrano)