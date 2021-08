Luego del desalojo de más de una decena de opositores al proyecto Iconia, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UdeG, Javier Armenta, advirtió que no claudicarán en la lucha para evitar que en este punto del Parque Huentitán, se construyan dos mil departamentos

“Si creen que esta historia se acabó están equivocados y equivocadas, no vamos a dar un paso atrás porque cuando tomamos esta decisión de estar en esta lucha fueron más de diez meses de investigación. Tengo perfectamente documentado los actos ilícitos que han realizado, las omisiones que también tienen que ser sancionadas que ha practicado la autoridad y no vamos a claudicar y no voy a dar un paso atrás porque si están acostumbrados de que la gente guarde silencio para ser sus cómplices, nosotros no. Llegaron a las 3:30 de la mañana a punta de pistola, a sacarnos de nuestra casa de campaña. Lo único que demuestra es que están al servicio de la gente con dinero”.

A las 3:30 de la mañana la Policía Ministerial desalojó a alrededor de 15 jóvenes que desde hace 140 días se mantenía en resistencia contra el proyecto Iconia. La acción fue promovida por un particular. (Por Gricelda Torres Zambrano)