Desde Martínez de la Torre, Veracruz, en la supervisión de obra de la Autopista Cardel-Poza Rica, el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los presidentes municipales y a los gobernadores entrantes, a comportarse y no robarse el presupuesto.

“Es oportuno decirlo ahora, porque se están renovando muchos gobiernos municipales y también gobiernos estatales. Nosotros no queremos ladrones en el gobierno. Ojalá y los presidentes municipales que van a entrar a cumplir con su función actúen con responsabilidad y con honestidad, y así les vamos a entregar a ellos los recursos para que ellos hagan las obras. Eso sí, si vemos que no se aplica bien el presupuesto, entonces vamos a aplicar muy bien la Ley, vamos a dar manicure al que le vayan creciendo las uñas, y vamos a darle manicure, pero con hachuela”. (Por: Arturo García Caudillo)