Luego del retiro del antimonumento que conmemora a las víctimas de desaparición forzada del 5 de junio de 2020, colectivos advierten acciones si la figura no sólo no les es retornada, sino que sea ubicada en el lugar que se colocó en la zona del Paseo Alcalde.

Por medio de un comunicado, el colectivo Memoria 5 de Junio señala que buscarán el apoyo de otras organizaciones para alzar la voz. Afirman que de 15 antimonumentos colocados alrededor del país, todos han sido respetados, excepto el que se colocó frente a Plaza de Armas. Habla una de las activistas:

“O sea ellos dicen venga, se lo entrego aquí en lo oscurito, se lo llevo a su casa, se lo puedo instalar en donde usted me diga, ahí se lo guardo, pero no, no pensamos que tengamos que acudir a hacer ningún trámite lo que decimos es que lo vengan a reinstalar”.

El colectivo señala que la manera urgente como que se realizó la desaparición del antimonumento, también obliga en la misma medida acciones para recuperarlo y reinstalarlo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)