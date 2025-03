La diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, advirtió nuevamente sobre los riesgos de desacatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre reconocer el cambio de identidad de género en menores de edad.

“Una resolución de la Suprema Corte que no se cumpla en este Congreso implica multa y destitución del cargo. Por eso me parece que esta acción que votamos a favor del dictamen por mayoría se basa en el estado de Derecho y en el cumplimiento de las resoluciones judiciales y no está sujeta a las opiniones personales de las y los actores políticos”.

La legisladora criticó al gobernador Pablo Lemus por el riesgo que existe de desacatar una orden judicial. (Por Marck Hernández)