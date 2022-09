La Fiscalía General de la República ha entorpecido los procesos de investigación del caso Ayotzinapa y rompió los acuerdos para permitir el trabajo libre de quien fuera fiscal especial hasta la semana pasada, aseguraron integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Ante este panorama, se corre el riesgo de que la detención del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se venga abajo, como explica Francisco Cox.

“Producto de esta formalización o judicialización débil del ex procurador Murillo Karam, se corre el riesgo de que posteriormente no se logre una condena, no obstante existir evidencia y prueba del señor Murillo Karam en la construcción de la llamada verdad histórica”.

Y es que, asegura, parece que a la FGR le importan más las fotos que condenar a los responsables de la desaparición de los estudiantes. Los expertos del GIEI recordaron que desde el principio manifestaron que el Ejército había participado en estos hechos criminales, y anunciaron que pedirán un mes más para evaluar la actuación de la Fiscalía. (Por Arturo García Caudillo)