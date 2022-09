El aumento presupuestal para el rubro de seguridad en 2023, no se encamina al fortalecimiento de las policías estatales y municipales sino de la Secretaría de la Defensa, advierte el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora.

“La muestra es que el gasto total en seguridad sí muestra un aumento, pero esto se concentra en la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, con un incremento real del 16 por ciento, mientras que para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el aumento del presupuesto es del uno por ciento, este gasto seguramente estará destinado a la construcción de los proyectos emblemáticos y no a lo que es prioridad para las familias, que es poder contar con seguridad en sus calles”.

Tras reiterar que el paquete económico para el próximo año no es realista, Medina Mora se dice sorprendido por la distribución inequitativa del gasto en seguridad, sobre todo, ante los embates de la delincuencia organizada en varias entidades. (Por Gricelda Torres Zambrano)