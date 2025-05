El coordinador de Industriales Jalisco, Antonio Lancaster Jones, informó que durante la última semana se registraron 12 apagones en distintas zonas del estado debido a la sobrecarga en la demanda de energía eléctrica provocada por el temporal de calor.

Las interrupciones afectaron principalmente a consumidores de nivel medio, aunque se prevé que puedan extenderse a otros sectores.

“Vienen desde hace 15 días a nivel nacional, esto no es nomás para altos consumidores, para grandes consumidores. Realmente lo que se está haciendo —y eso lo agradecemos— es que las autoridades nos avisen para prepararnos. Esa es la realidad: en el año 2023 y en el 2024 no recibíamos aviso por parte de CENACE, Cofece o CFE; ahora nos están avisando. Todavía no hay fechas, Jalisco todavía, gracias a Dios, no ha tenido grandes apagones para grandes consumidores”.

De los 12 cortes reportados, seis duraron menos de dos minutos, pero otros se extendieron entre cinco y hasta doce horas, generando complicaciones en diversos sectores productivos.

El sector industrial se mantiene en alerta, ya que no hay certeza sobre cuándo podrían ocurrir nuevos apagones. (Por Usi Toledo Aguayo)