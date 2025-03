En la última semana se registraron 44 casos de influenza en Jalisco y se acumulan cinco muertes en la temporada invernal, informa el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez.

Explica que en estos momentos se presentan diferentes cuadros gripales que confunden a la población.

“En lo que va de octubre al día de hoy tenemos 286 casos. En la última semana epidemiológica tuvimos 44 casos de influenza, tenemos de octubre a la fecha solamente cinco fatalidades por influenza, pero tienes toda la razón existe mucha enfermedad respiratoria que no es influenza, que no es Covid, que no es metaneomovoris, que no es Virus Sincitial respiratorio, pero recordémosle a la población que existen alrededor de 20 patógenos que causan enfermedad común”.

Reitera que para tratar una enfermedad respiratoria lo mejor es reposo, buena hidratación y alimentación saludable. (Por Claudia Manuela Pérez)