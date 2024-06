De no fortalecerse la economía de América del Norte, China dominará el mercado mundial y eso no es bueno, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ante el crecimiento de Asia y sobre todo China, para el mediano y largo plazo, si no se hace nada por fortalecer la economía de América del Norte, lo cierto es que China va a terminar por dominar el mercado mundial. Y eso, consideramos nosotros que no es conveniente, porque si hay el predominio de una Nación, si hay una hegemonía en lo económico, en lo comercial, se va a buscar querer enfrentar esa hegemonía con lo bélico”.

Por otro lado, el titular del Ejecutivo criticó que una empresa china haya solicitado arbitraje porque se le retiró una concesión para explotar litio en nuestro país y de pasó celebró que no se haya consumado el supuesto golpe de Estado de este miércoles en Bolivia. (Por Arturo García Caudillo)