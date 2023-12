Advierte el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, sobre daños a la salud si el SIAPA continúa distribuyendo agua sucia y mal oliente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Este grado de contaminación va ir aumentando. Entonces, yo no descarto desde una salmonelosis hasta enfermedades congénitas por metales pesados, que Dios no lo quiera no quisiera que pasara eso, pero sí es una posibilidad”.

El también estudioso del agua considera que el 2023 es el peor año en calidad del agua en Guadalajara. (Por José Luis Jimenez Castro)