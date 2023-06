Vecinos de Matatlán y de Jauja en Tonalá que se manifestaban frente a la presidencia municipal de Guadalajara, retiraron el plantón que instalaron desde el día de ayer afuera del edificio público, tras no encontrar diálogo con las autoridades.

Los vecinos de Tonalá exigen que Guadalajara realice los trabajos de remediación ambiental en Tonalá y se acate la suspensión vigente desde diciembre en Matatlán; también demandan dejen de apoyar la construcción de la Central de Transferencia del Oriente que se construye en la zona de Jauja. Lo explica Armando Bañuelos, uno de los dirigentes del movimiento:

“Nosotros queremos denunciar que no hubo sensibilidad, que no hubo respuesta puntual, que no hubo ningún tipo de compromiso o atención formal ni digna de la autoridad de Guadalajara para esta causa”.

Los vecinos anuncian que llevarán sus inconformidades hasta oficinas federales en Ciudad de México. (Por Héctor Escamilla Ramírez / Foto: @Conflictos_obs)