Vecinos de una torre de departamentos en la colonia El Sauz, el edificio E42, piden la intercesión de las autoridades ante el riesgo que viven. En abril de 2021 uno de los departamentos se quemó y provocó daño estructural al edificio.

Bomberos de Guadalajara, obras públicas e ingenieros, señalaron la necesidad de realizar un peritaje al inmueble para rescatar el inmueble, pero no se ha podido llevar a cabo porque la dueña del departamento quemado está ilocalizable y no se puede ingresar a realizar el diagnóstico. Habla una afectada, la señora Graciela Chávez.

“Ayudarnos a que venga la propietaria porque ya pasó más de un año, hay vibraciones en mi sala comedor, es terrible vivir con eso día a día, de hecho pues los nervios los tenemos así como destrozados”.

Son en total 16 familias en ese edificio donde expertos, a simple vista, mencionan que sí habría daño en el inmueble y que no sólo afectaría a los habitantes de esta torre, sino otras contiguas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)