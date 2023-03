Las manifestaciones feministas que se presentaron ayer dejaron cuantiosos daños materiales no sólo en mobiliario urbano y edificios públicos sino también a inmuebles particulares y ahora los propietarios piden que la autoridad estatal y municipal, que en su momento mandaron brigadas para pedir no confrontarse con las manifestantes, ahora les ayuden a solventar los gastos de las reparaciones.

Hay negocios que no los tocaron, pero en otros se ensañaron algunas manifestantes radicales.

“Cristalería fueron como 35 mil pesos y pintura unos siete mil pesos y ahorita como es un negocio de servicios debemos de tener todo presentable al momento”.

“Serían como dos cuberas de pintura, alrededor de unos seis, siete mil pesos, tres mil 500 pesos cuesta la cubeta, más la mano de obra”

“Pero yo calculo unos 100 mil pesos de vidrio y por lo menos otro tanto del material que dañaron”.

Los afectados exigieron protocolos claros y definidos sobre cómo las autoridades apoyarán a los damnificados.

Por cierto esta mañana el agua de La Minerva y varias fuentes de Chapultepec siguen pintadas de color rojo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)