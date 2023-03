No todo está perdido para aquellos particulares cuyas propiedades fueron vandalizadas ayer durante las marchas feministas.

De acuerdo con el abogado Rolando Wittman es una pérdida de tiempo denunciar penalmente a las mujeres que pintaron fachadas o rompieron cristales porque realmente no se investigará, pero los afectados pueden apegarse a la figura de la responsabilidad del estado y sus municipios para que el ayuntamiento de Guadalajara o el gobierno de Jalisco paguen.

“Empieza con una queja, no es una denuncia como tal. Es una queja administrativa que se presenta ante la propia institución que se considera responsable, esto es comisaría municipal de Guadalajara. Pudiéramos presentar otra más ante la Secretaría de Seguridad pública del estado de Jalisco y son ellos quienes te resuelven a través de un proceso administrativo”.

La queja administrativa se presenta ante las dos corporaciones bajo la premisa de que en la manifestación había policías y no hicieron nada para evitar el daño al patrimonio de los particulares, entonces que sean las dependencias las que paguen los daños. (Por José Luis Escamilla)