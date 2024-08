A pesar de que los habitantes del municipio mexiquense de Chalco llevan tres semanas viviendo en una inundación de aguas residuales, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, minimiza la situación, asegurando que están siendo atendidos y aclara que si no ha visitado a los afectados es porque está cuidando la investidura presidencial.

“Tenemos el Plan DN-III, el Plan Marina, la gente de Chalco sabe que ahí están soldados de la Guardia Nacional, de Protección Civil, marinos, que se les está ayudando. Estoy pendiente, tenemos 70 personas en refugio, están regresando ya las personas a sus casas y estamos atendiendo. ¿Y sabes por qué no voy? Por lo mismo que no fui en su momento a Acapulco, porque están como buitres, es temporada de zopilotes. Entonces tengo que cuidar la investidura presidencial”.

Y es que, añade, hay una campaña permanente en su contra y por eso prefiere no exponerse. (Por Arturo García Caudillo)