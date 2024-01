El paquete de reformas que enviará el 5 de febrero al Congreso incluye la desaparición de organismos autónomos, entre los cuales no están considerados ni la CNDH ni el INE, así lo explica el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No, la Comisión de Derechos Humanos no, no, no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. —¿Ya tiene la lista entonces? —Sí, son como diez. Es el Ifetel, va a pasar el organismo, los trabajadores a la Secretaría de Comunicaciones, como era antes. Bueno, ¿cuál otro organismo? Transparencia, lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública. Ya en la iniciativa vamos a proponer dónde y cómo”.

Sin embargo, añade, esto no significa que vayan a darse despidos masivos, pues los trabajadores de base de estos organismos serán reubicados. (Por Arturo García Caudillo)