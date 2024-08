Tras la votación mayoritaria en el Pleno, ya es oficial, el morenista Gerardo Fernández Noroña asumió como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

“Este movimiento del que formo parte, del que me enorgullezco está generando un momento histórico muy importante, hoy hijas e hijos del pueblo somos senadores de la República, esto no habría sido posible nunca sin esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Yo quiero hacer un reconocimiento al pueblo de México, al grande pueblo de México, larga vida al pueblo de México por habernos dado este respaldo y esta confianza. Yo estoy convencido que un plebeyo como yo no habría podido nunca aspirar a encabezar la presidencia de la Cámara de Senadores”.

Es la hora del pueblo y los plebeyos han decidido tomar el destino de la Patria en sus manos. (Por Arturo García Caudillo)