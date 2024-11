El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que el que no aparezcan los proyectos prioritarios de Jalisco en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no es sinónimo que no vayan a contar con fondos.

Aseguró que espera la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y buscar otros medios de financiamiento, al asegurar que muchas de las obras se llevan a cabo con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura.

Si bien se busca mediación en el tema presupuestal, también aseguró que avala la propuesta presentada por el gobernador Alfaro y adelantó que no cederá el sistema de salud y educativo al Gobierno Federal.

“No le voy a entregar ni el sistema de salud ni el sistema educativo a la Federación. Imaginen ustedes entregarle el Sistema de Salud Jalisco a lo que vemos de los servicios de salud nacional, que están en pésimas condiciones y que tienen un recorte del 11 por ciento para el próximo año”.

En otro tema, Lemus afirmó que pese a la desaparición del INAI, se creará en Jalisco una estructura independiente a la Contraloría Estatal, con la que se garantice el derecho a la información ciudadana. (Por Héctor Escamilla Ramírez)