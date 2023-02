Me quisieron involucrar en la red de corrupción de la que era parte García Luna, pero no les salió, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación al juicio que se lleva a cabo en Nueva York, en contra del ex secretario de Seguridad Pública.

“Lo de ayer es una muestra clara, el quererme involucrar. Este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada. Pero si se analiza este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera, de cuello blanco que imperó en el país”.

Pero además, añadió, hay que preguntarse por qué en este juicio no se permitió que se dieran a conocer los bienes que posee García Luna, ni que declararan las agencias antidrogas o se mencionara el caso Rápido y Furioso. (Por Arturo García Caudillo)