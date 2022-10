En el marco del inicio de los trabajos para alcanzar un reforma electoral, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que acompañarán probables modificaciones a las leyes en la materia, siempre y cuando no vulneren al INE y al Tribunal.

“El PRI no anticipa su voto a favor de ninguna reforma, pero es importante que todas se desahoguen, y nosotros hemos dicho claramente: tenemos un límite. No vamos a permitir que se dañe al INE no al Tribunal Electoral Federal. Y esto entendido en su autonomía, su certeza, su transparencia y en todas las condiciones que hagan posible su trabajo”.

Consideró al narcotráfico como el principal enemigo de la democracia, pues interfiere los procesos electorales asesinando candidatos y coptando voluntades. Ese es, añadió, un pendiente que debe discutirse en el Congreso tarde o temprano. (Por Arturo García Caudillo)