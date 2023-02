En el arranque de su administración, Felipe Calderón Hinojosa, no sabía de las actividades ligadas al narcotráfico de Genaro García Luna, quien está a la espera de su sentencia en una corte de Estados Unidos, afirma Francisco Ramírez Acuña, quien fuera su secretario de Gobernación del 2006 al 2008.

“Lo primero que les tengo que decir es que fue un gravísimo error del presidente Felipe Calderón decir que era una guerra contra el narco, evidentemente. Ese fue un término inadecuado que utilizó. Segundo, yo hasta donde estuve en la Secretaría de Gobernación, estoy seguro que en ese momento no sabía el Presidente de la República de las actividades de Genaro García Luna. No sé si ya después haya tenido conocimiento. Hay quienes están afirmando que sí tuvo conocimiento por otras personas”.

Ramírez Acuña indica que él nunca fue jefe de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México y declarado culpable de narcotráfico por una corte de Nueva York. (Por Gricelda Torres Zambrano)