Luego que los alcaldes con licencia de Guadalajara, Tlajomulco y El Salto, Pablo Lemus, Salvador Zamora y Ricardo Santillán, quienes se afirmaban atentos al tema de la basura, se fueron a precampaña y simplemente se desentendieron del asunto que aqueja a sus municipios, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, lamentó que siga trabado el proyecto de crear el llamado SIAPA de la Basura.

El edil señaló que el tema tendría que haber sido votado hoy en la Junta de Coordinación Metropolitana, porque se ha seguido en diálogos con los alcaldes interinos, pero de momento no hay avances y eventualmente eso perjudicará a la ciudadanía.

“Lo lamento mucho. Lo va a lamentar los habitantes de esta metrópoli porque no se está autorizando. Cuando ya había un acuerdo, desconozco cuál fue el cambio de ruta”.

El edil señaló que la construcción de la Central de Transferencia del Oriente, que forma parte de este SIAPA de la Basura, lleva un avance del 28 por ciento y en tanto no esté terminado, seguirá en funcionamiento la Central de El Cielo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)