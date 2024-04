Tras el escándalo por el asalto a la Embajada de México en Ecuador, el cual condenó una vez más, la candidata de oposición a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, afirmó que en caso de ganar el 2 de junio, dará un giro de 180 grados a la política exterior de nuestro país.

“Condeno lo que paso en Ecuador más allá de los dimes y diretes que haya habido previamente, a lo mejor no comparto la manera, o sea, las embajadas en mi gobierno no van a ser cuevas de delincuentes, yo no le daría a alguien que está acusado del caso Odebrecht por ejemplo, yo como presidenta pues que se someta a la justicia de su país, pues si estamos atacando la corrupción”.

En reunión con estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, Gálvez Ruíz afirmó que no se relacionará íntimamente con gobierno corruptos, autoritarios y violadores de derechos humanos y condenará a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. (Por Arturo García Caudillo)