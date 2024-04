Quiero ser presidenta porque quiero un México de oportunidades, sin pobreza y en el que quepamos todos, asegura la abanderada presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez.

“Quizá la gente crea que quiero ser presidenta por un tema de poder, de ego. Realmente quiero ser presidenta porque quiero cambiar eso, esa falta de oportunidades, esa pobreza que cala hasta los huesos. Y yo hoy le digo a los mexicanos, de corazón, la razón por la que quiero ser presidenta es por servirles, es por cambiar esta historia, es porque construyamos un México donde quepamos todos, donde todos jalemos parejo, donde no haya odio, no haya división. Sé que lo vamos a lograr, pero necesito que te lo creas, necesito que me creas”.

Y recordó que este sueño comenzó con una mentira, esa que dijo el presidente López Obrador, afirmando que ella quería quitar los programas sociales y eso es totalmente falso, a pesar de lo cual esa mentira la ha reiterado Sheinbaum, igual que muchas otras sobre la situación real del país. (Por Arturo García Caudillo)