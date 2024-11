El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Miguel de la Rosa, afirmó que revisarán el tema de la nómina excesiva en el Congreso del Estado, luego que en la pasada legislatura fracasó la llamada reingeniería que nació a partir del estudio del IMCO, donde se determinó que seis de cada 10 trabajadores son innecesarios.

De la Rosa afirmó que será uno de los temas que revisarán en próximos días, aunque afirmaron ser respetuosos de los derechos laborales adquiridos.

“Pero si existen nombramientos cuyo desempeño no ha contribuido a la función sustantiva del Congreso, a la tarea legislativa, y no se requieren, pues creo que este es un Congreso que debe de tomar decisiones. Y si eso implica cancelar nombramientos que no sean necesarios, pues debería hacerse”.

En la pasada legislatura, todos los partidos políticos, incluyendo Morena, hicieron el compromiso de participar en el ejercicio para desengrosar la nómina del Legislativo, y al final, sólo se eliminaron ocho de mil 069 plazas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)