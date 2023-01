Defensores del predio donde se construye Iconia fueron notificados que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental impuso una clausura temporal total a las obras que se realizan en el terreno de Calzada Independencia y Periférico.

La clausura es para los polígonos A, B y C del predio, cedido por el ayuntamiento de Guadalajara en 2016, es decir, frena las obras tanto para el desarrollo inmobiliario, como para las zonas donde se construye el Polideportivo y el Parque Lineal.

La clausura estaría dirigida a la posesionaria, Hoteles Riviera Deluxe, S.A. De C.V. Se deriva de no presentar autorización en materia de impacto ambiental para realizar obras y actividades de competencia federal. La suspensión se aplicaría bajo el principio de posible daño medioambiental irreversible.

Aunque en el predio de Iconia no hay personas laborando, tampoco hay sellos alrededor del predio o evitando el ingreso al terreno, que confirmen la clausura. (Por Héctor Escamilla Ramírez)