Opositores al programa de verificación vehicular implementado por el gobierno de Jalisco, acusan que son insuficientes las líneas instaladas para la realización de las pruebas y eventualmente colapsará el sistema de atención.

El presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones Vehiculares, Abraham Alejandro Gobel Gómez, explicó que tendrían que estar 284 líneas operando, pero sólo hay 108 en funcionamiento. Afirman que estas líneas no están bien distribuidas en el estado y que el personal no está siempre bien capacitado:

“Entonces matemática es imposible porque de la placa 1 que vienen siendo 250 mil vehículos con el intensivo 1 y 2, no alcanzan a cubrir con esas 100 líneas, y que va a pasar en febrero, se va a agregar la placa 2 y el intensivo 3 y 4, por lo tanto el sistema ya está rebasado y va a colapsar”.

Advirtieron que seguirán las acciones contra el programa de verificación desde diferentes trincheras. (Por Héctor Escamilla Ramírez)