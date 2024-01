A pesar que cada vez se ha vuelto más complejo reclutar policías, por el tema de la seguridad y los riesgos que conlleva la profesión, el Comisario de la Policía de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, señaló que han logrado solventar el déficit y aseguró que este año ya se han egresado 120 elementos y a mediados de año esperan un centenar más.

“Son altibajos, de repente ya mucha gente no quiere ingresar a la policía por lo complicado que es el trabajo y todo el compromiso que esto conlleva, pero bueno siempre logramos tener cuando menos grupos de 100 personas, generaciones de 100 personas”.

El comisario señaló que otro tema resuelto es el de las unidades, al afirmar que en este momento están casi la totalidad de los vehículos funcionales y si hay en ocasiones patrullas paradas, no es porque falten policías, sino que son unidades que no pueden tener todos los días trabajando las 24 horas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)