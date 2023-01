Con dos obras importantes en puerta, como la terminación del consulado regional de Estados Unidos en octubre y la intervención de la glorieta Monraz, en el cruce de Aztecas y Manuel Acuña, que iniciaría entre marzo y abril, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, adelantó que no se permitirá la invasión de comercios, no habrá tolerancia al ambulantaje, ni cambios en la densidad habitacional. Explicó fueron compromisos adquiridos con vecinos:

“Los usos de suelo y las densidades que tienen en la actualidad se van a conservar, no habrá modificaciones en los usos ni en cuanto a giros ni cuanto a densidades en la zona de Monraz”.

Sobre la glorieta Monraz, la tercera más grande de la ciudad, se generarán accesos peatonales seguros y al interior, habrá actividades lúdicas y culturales, emulando el espacio público existente en la glorieta Chapalita. (Por Héctor Escamilla Ramírez)