Los centros de videovigilancia clandestina como el que hasta hace unos días manejaba la delincuencia organizada en Teocaltiche, no pueden vulnerar ni comprometer al C5, explica su director general, Juan Carlos Contreras Vargas.

“Hasta el momento no hemos tenido algún hackeo o que alguien haya tenido acceso de forma indebida al espejo del Escudo Urbano del C5. En todo momento afortunadamente nuestros sistemas de ciberseguridad han estado funcionando y la posibilidad de tener un acceso al espejo lo tienen los municipios, lo tienen las policías municipales. Y los municipios pueden tener acceso a él, al trabajar a una coordinación. Esa ahí donde donde sí se puede tener acceso a las cámaras pero no al streaming o a los sistemas del C5”.

En la intervención de la Policía de Teocaltiche, se localizó un centro de videovigilancia clandestino que era operado por la delincuencia organizada desde la comisaria. (Por Gricelda Torres Zambrano)